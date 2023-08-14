В России выпустили облегченную Windows 10 для слабых компьютеров

Российские специалисты представили новую сборку Windows 10 Lite, предназначенную специально для слабых компьютеров и ноутбуков.

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Эта версия операционной системы основана на Windows 10 версии 22H2 и весит всего около 1 ГБ, что делает её одной из самых лёгких среди всех вариантов Windows.

Минимальные системные требования для установки этой сборки весьма демократичны: 64-битный процессор с частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти (хотя разработчики утверждают, что можно попробовать и с 1 ГБ), 10 ГБ свободного места на диске и видеокарта, поддерживающая DirectX 9.

В Windows 10 Lite были удалены многие встроенные приложения, такие как Defender, биометрия, магазин, родительский контроль и т.д.