В России выпустили облегченную Windows 10 для слабых компьютеров

Российские специалисты представили новую сборку Windows 10 Lite, предназначенную специально для слабых компьютеров и ноутбуков.
Эта версия операционной системы основана на Windows 10 версии 22H2 и весит всего около 1 ГБ, что делает её одной из самых лёгких среди всех вариантов Windows.
Минимальные системные требования для установки этой сборки весьма демократичны: 64-битный процессор с частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти (хотя разработчики утверждают, что можно попробовать и с 1 ГБ), 10 ГБ свободного места на диске и видеокарта, поддерживающая DirectX 9.
В Windows 10 Lite были удалены многие встроенные приложения, такие как Defender, биометрия, магазин, родительский контроль и т.д.
Также системе запрещено автоматически проверять и скачивать обновления, чтобы исключить возможность возврата удалённых компонентов.