Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин

У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.

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Отмечается, что большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10-20% населения возникают последствия перенесенной болезни, передает RT.

Так, у 33-летнего мужчины обнаружилась быстрая смена цвета ног на багровый при положении стоя на протяжении шести месяцев.

«Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», – указано в статье.

Однако мужчина добавил, что ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.

Ученые диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Уточняется, что такое явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.