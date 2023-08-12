iPhone 12 подешевел в России

Выпущенный в 2020 году iPhone 12 подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, аппарат можно приобрести за 60 тысяч рублей.

«Смартфон Phone 12 — проверенный временем айфон. Продажи стартовали в 2020 году, тогда за него просили 80 000 рублей», — заметили журналисты медиа.

Таким образом, стоимость аппарата снизилась на 25 процентов.

Девайс получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею емкостью 2815 миллиампер-часов. Устройство имеет NFC, Face ID, стереодинамики.

Авторы издания напомнили, что iPhone 12 оказался первым смартфоном Apple, который получил новый дизайн с плоскими рамками. Преемником устройства стал iPhone 13, который можно приобрести в России за 68 тысяч рублей.