iPhone 12 подешевел в России
Выпущенный в 2020 году iPhone 12 подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.
Согласно каталогу портала, аппарат можно приобрести за 60 тысяч рублей.
«Смартфон Phone 12 — проверенный временем айфон. Продажи стартовали в 2020 году, тогда за него просили 80 000 рублей», — заметили журналисты медиа.
Таким образом, стоимость аппарата снизилась на 25 процентов.
Девайс получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею емкостью 2815 миллиампер-часов. Устройство имеет NFC, Face ID, стереодинамики.
Авторы издания напомнили, что iPhone 12 оказался первым смартфоном Apple, который получил новый дизайн с плоскими рамками. Преемником устройства стал iPhone 13, который можно приобрести в России за 68 тысяч рублей.
Ранее журналисты Hi-Tech Mail.ru сообщили, что iPhone 13 Pro Max подешевел в России на 10 тысяч рублей. Согласно каталогу портала, в начале августа стоимость топового смартфона достигла 100 тысяч рублей.