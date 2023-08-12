В России высказались об идее запретить технику Apple

«Говорить о полном запрете можно будет только тогда, когда мы что-то предложим нашим пользователям как минимум соответствующего качества. Пока мы не выпустили ни одного смартфона, который бы мог каким-то образом заменить Apple. Выпустим — будем разговаривать [о запрете]», — высказался депутат.