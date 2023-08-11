Найден способ остановить образование бляшек на стенках сосудов

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) выяснили, что содержащиеся в красных клетках крови структуры могут уменьшить отложение жира в артериях, воздействовав на иммунную систему. Исследование, которое может лечь в основу лекарства от атеросклероза, опубликовано в Journal of Extracellular Vesicles.

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Атеросклероз — это заболевание, при котором жир, холестерин и другие вещества накапливаются внутри стенок артерий. Это приводит к образованию бляшек, которые могут блокировать сосуды и вызывать сердечные приступы и инсульты.

Внеклеточные везикулы представляют собой наноразмерные структуры, выделяемые различными клетками, в том числе эритроцитами. В новом исследовании ученые выяснили, что они, взаимодействуя с иммунными клетками макрофагами, уменьшают воспаление в стенке сосудов. Последнее является ключевым фактором атеросклероза.

Под действием внеклеточных везикул макрофаги стали вырабатывать больше фермента, защищающего клетки от окислительного повреждения, которое обычно наблюдается при воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Также улучшилась способность макрофагов к поглощению жиров, что позволило сократить их отложение в виде бляшек на стенках сосудов.