Китайскую компанию Tencent обвинили в слежке через мобильную клавиатуру

Специалисты канадской компании The Citizen Lab, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили об обнаруженной уязвимости в системе шифрования мобильной клавиатуры Sogou для смартфонов. Это популярное приложение, которое доступно в магазинах приложений.

По данным экспертов, от уязвимости могло пострадать порядка 450 млн пользователей по всему миру. Проблема в том, что клавиатура фиксировала нажатия клавиш, а без шифрования нет никаких трудностей понять, что человек писал, включая логины и пароли. Причём вся информация уходила на серверы китайского IT-гиганта Tencent.