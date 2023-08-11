Ученые нашли не известный ранее мир под дном Тихого океана

Новая экосистема на дне Тихого океана была обнаружена в ходе экспедиции исследовательского судна Falkor Океанического института имени Шмидта. Об этом сообщила возглавлявшая экспедицию доктор Моника Брайт.

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— Благодаря этому открытию наше понимание жизни животных в глубоководных гидротермальных жерлах значительно расширилось, — заявила она.

Исследовательская миссия продлилась месяц. В ходе ее проведения был задействован подводный робот, который перевернул куски вулканической коры, обнаружив системы пещер, кишащие червями, улитками и хемосинтезирующими бактериями.

Открытие позволило добавить новое измерение гидротермальных жерлам. Найденные организмы показали, что их среда обитания существует как над, так и под морским дном.

Новаторская ценность экспедиции в том, что за 46 лет исследования гидротермальных источников ученые никогда не искали живые организмы под этими вулканическими горячими источниками.

Ученые также обнаружили, что некоторые организмы, такие как трубчатые черви, путешествуют под морским дном через вентиляционную жидкость, чтобы колонизировать новые места обитания. Это навело доктора Брайта на мысль, что они путешествуют под поверхностью земли для создания новых гидротермальных сообществ.

Эксперименты под кодовым названием «Mesh Box Staining Gadgets» запечатаны на морском дне в кратере Тика глубиной 2,5 тысячи метров. Эти опыты проверили теорию распространения видов через трещины в земной коре и позволили доказать, что открытие новой экосистемы, скрытой под другой, дает новые доказательства того, что жизнь может существовать в самых невероятных местах, пишет Phys.org.