Как правильно заряжать смартфон и продлить срок службы аккумулятора

Аккумуляторы мобильных телефонов обладают неприятным свойством исчерпывать свой ресурс: со временем они все хуже держат заряд. И на долговечность батареи влияет множество факторов, от приложений, которыми вы пользуетесь, до нагрузки на систему. Портал TechAdvisor отвечает на все важные вопросы насчет аккумуляторов.

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Когда следует заряжать телефон?

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Постарайтесь держать заряд батареи в районе 30-90%. Подзаряжайте, когда он падает ниже половины, но не оставляйте подключенным к зарядке, чтобы аккумулятор не зарядился полностью. Дело в том, что последний этап подзарядки, который происходит на 80-100%, старит литий-ионные батареи быстрее. Конечно, полная зарядка ни в коем разе не будет фатальной для телефона, однако она наверняка сократит срок службы устройства.

Помимо этого, литий-ионные батареи не очень любят разряжаться до планки ниже 20% — если есть возможность, то лучше не доводить аккумулятор до такого состояния.

Стоит ли полностью заряжать телефон?

Краткий ответ — нет. Чуть более развернутый ответ — можно, но не каждый раз. Некоторые люди рекомендуют раз в месяц разряжать телефон до нуля, после чего заряжать его до сотки: эта процедура якобы калибрует аккумулятор. Но, на самом деле, это скорее миф. Чтобы продлить срок службы батареи телефона, заряжайте ее часто, но понемногу. Чем сильнее вы разряжаете литиевый аккумулятор, тем больше стресса он испытывает.

Можно ли оставлять телефон заряжаться на ночь?

Ночная зарядка телефона — это удобно, но специалисты все же не рекомендуют оставлять смартфон заряжаться на всю ночь. Каждая полная зарядка считается «циклом», и аккумулятор каждого устройства рассчитан на определенное число таких циклов. Само собой, большинство современных мобильников обладает встроенными сенсорами, которые автоматически отключают подачу энергии при полном заряде — но тем не менее.

Помимо этого, ночью телефон может вступить в фазу т.н. «капельной зарядки»: по достижению 100% он будет немного разряжаться, после чего вновь подзаряжаться до максимума. Данный процесс может сильно нагреть устройство, что тоже негативно сказывается на долговечности аккумулятора.

Способна ли быстрая зарядка повредить телефон?

Подавляющее большинство современных смартфонов поддерживает функцию быстрой зарядки: чаще всего она требует специальной периферии от производителя, будь то адаптер или кабель. Сама по себе быстрая зарядка не повредит аккумулятору, но важно понимать, что она генерирует тепло и нагревает устройство. Батареи не любят экстремально высоких и низких температур.

Как можно продлить срок службы батареи?