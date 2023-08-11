Российские учёные научились выращивать мозги из соединительной ткани

Учёные из Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новый метод выращивания клеток мозга. Этот метод позволяет более эффективно получать здоровые нейроны из соединительной ткани человеческого организма, таких как фибробласты. Эти клетки могут быть использованы для тестирования лекарств против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и синдром Хантингтона.

© Ferra.ru

Согласно результатам исследования, учёные смогли увеличить продуктивность метода выращивания нейронов из взрослой человеческой ткани в 10 раз. Это позволяет получать гораздо больше здоровых клеток, подходящих для доклинических испытаний новых лекарственных соединений. Это важно для разработки терапий против заболеваний, связанных с разрушением клеток мозга.

Для разработки нового метода учёные использовали фибробласты, клетки соединительной ткани человеческого организма. Этот метод позволяет сохранить до 80% таких клеток при их перепрограммировании в нейроны. Такой подход снижает стоимость получения нейронов и делает их более доступными для фармацевтических компаний для тестирования новых препаратов.