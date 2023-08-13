Буфер обмена в телефоне: где находится и как им пользоваться

На компьютерах и смартфонах вся копируемая информация попадает в т.н. буфер обмена — своего рода временное хранилище. По умолчанию там сохраняется только один (последний) скопированный объект, но, при желании, вы можете настроить историю буфера обмена, которая позволяет хранить больше информации. Портал lifehacker.ru рассказал, как это сделать.

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Где находится буфер обмена на Android

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Чистые версии Android и оболочки от разных производителей смартфонов имеют одинаковый доступ к истории буфера обмена. Каким бы телефоном вы ни пользовались, система позволяет посмотреть список скопированной информации, и она всегда находится в одном и том же месте — на экране клавиатуры.

Откройте клавиатуру на любом экране, где можно вводить текст: в браузере, заметках, текстовых сообщениях.

Нажмите на значок планшета. Если его нет, то откройте дополнительные настройки клавиатуры — там есть опция включения буфера обмена.

После того, как вы включите буфер обмена, скопированный текст будет сохраняться в истории. Вы также можете закрепить отдельные строчки в истории, чтобы не искать важную информацию (ссылки, номера, адреса почты) каждый раз.

Как очистить буфер обмена на Android

Перезагрузите смартфон. При перезагрузке буфер обмена системы автоматически очищается, однако некоторые клавиатуры сохраняют историю во внутренней памяти приложения.

Чтобы очистить буфер обмена в конкретной клавиатуре, перейдите в историю, нажмите на значок редактирования, выделите желаемый текст и нажмите «Удалить».

Где находится буфер обмена на iOS

iOS по умолчанию блокирует историю буфера обмена в целях безопасности. Операционная система позволяет скопировать и вставить только один объект; скопировав что-то новое, вы потеряете предыдущую информацию. Поэтому единственный способ получить историю буфера обмена — это загрузить специальное приложение из App Store. Например, Clipboard.