Как подключить беспроводные наушники к телефону: пошаговая инструкция

На рынке существует много моделей беспроводных наушников от разных производителей, но все они подключаются к телефону одинаково — вне зависимости от конструкции и других особенностей. Кое-какие мелочи, конечно, могут различаться, но в общих чертах пошаговая инструкция универсальна.

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Наушники Apple немного отличаются от аналогов: там процедура подключения обставлена еще проще, чем на гарнитурах других производителей. Помимо этого, при подключении к смартфонам на Android наушники AirPods теряют часть дополнительных функций, вроде просмотра заряда и выбора режимов прозрачности.

Как подключить беспроводные наушники на Android и iOS

Переведите наушники в режим сопряжения с устройством. Достаньте их из зарядного кейса. Если на самих наушниках или кейсе есть кнопки, то зажмите их на несколько секунд.

Когда наушники перейдут в режим поиска устройства, вы заметите мигающий огонек, смену цвета индикатора или звуковой сигнал.

Откройте настройки телефона и включите Bluetooth.

Найдите в списке активных устройств беспроводные наушники и подключите их.

Готово! Чтобы отключить наушники, просто уберите их в футляр. Повторять процесс подключения заново не придется.

Как подключить AirPods на iOS

Откройте крышку зарядного кейса наушников и поднесите его к разблокированному устройству.

На экране появится меню подключения — подтвердите действие. Если система предупредит о том, что это «не ваши AirPods», то зажмите кнопку на кейсе на 10 секунд, чтобы сбросить настройки.

Что делать, если беспроводные наушники не работают