Как подключить беспроводные наушники к телефону: пошаговая инструкция
На рынке существует много моделей беспроводных наушников от разных производителей, но все они подключаются к телефону одинаково — вне зависимости от конструкции и других особенностей. Кое-какие мелочи, конечно, могут различаться, но в общих чертах пошаговая инструкция универсальна.
Наушники Apple немного отличаются от аналогов: там процедура подключения обставлена еще проще, чем на гарнитурах других производителей. Помимо этого, при подключении к смартфонам на Android наушники AirPods теряют часть дополнительных функций, вроде просмотра заряда и выбора режимов прозрачности.
Как подключить беспроводные наушники на Android и iOS
- Переведите наушники в режим сопряжения с устройством. Достаньте их из зарядного кейса. Если на самих наушниках или кейсе есть кнопки, то зажмите их на несколько секунд.
- Когда наушники перейдут в режим поиска устройства, вы заметите мигающий огонек, смену цвета индикатора или звуковой сигнал.
- Откройте настройки телефона и включите Bluetooth.
- Найдите в списке активных устройств беспроводные наушники и подключите их.
- Готово! Чтобы отключить наушники, просто уберите их в футляр. Повторять процесс подключения заново не придется.
Как подключить AirPods на iOS
- Откройте крышку зарядного кейса наушников и поднесите его к разблокированному устройству.
- На экране появится меню подключения — подтвердите действие. Если система предупредит о том, что это «не ваши AirPods», то зажмите кнопку на кейсе на 10 секунд, чтобы сбросить настройки.
Что делать, если беспроводные наушники не работают
- Телефон не находит включенные наушники. Подзарядите их, перезагрузите смартфон, переведите наушники в режим сопряжения.
- Один наушник не работает. Проверьте инструкцию для ваших наушников: возможно, они требуют подключения каждого наушника по отдельности. Если нет, то перезагрузите их и попытайтесь подключить снова.
- Телефон видит наушники, но они не работают. Проверьте настройки громкости, послушайте, есть ли звук в других приложениях. Посмотрите, не разрядились ли наушники.
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