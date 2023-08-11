Российские археологи нашли первого в России динозавра теропода

В Кузбассе нашли останки хищного динозавра мелового периода. Эту находку объявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своём Telegram-канале. Специалисты считают, что это настоящий прорыв в палеонтологии.

Экспедиционная группа Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружила окаменелости теропода на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе. Считается, что этот динозавр был примерно 1 метр в высоту и около 2 метров в длину, учитывая хвост.