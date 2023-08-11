Смартфон Motorola ThinkPhone научился запускать Windows

Благодаря новому партнёрству с Microsoft смартфон Motorola ThinkPhone теперь может запускать полноценный рабочий стол Windows на ваш телефон при подключении к монитору.

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На этой неделе было объявлено о новом обновлении для ThinkPhone, которое позволяет транслировать полную операционную систему Windows.

Windows 365 даёт пользователям возможность использовать полноценную рабочую систему без ноутбука или стационарного компьютера. Достаточно просто подключить ThinkPhone к монитору и клавиатуре/мыши, после использовать свои программы откуда угодно.

Отметим, что нововведение отлично сочетается с общей ориентацией смартфона на деловых пользователей. Motorola отмечает, что такая конфигурация «позволяет IT-отделам пересмотреть традиционные рабочие методы и снизить общие затраты».