Названы пять моделей iPhone, избежавших подорожания в России

В связи со скорым подорожанием цен на уже вышедшие смартфоны iPhone россиянам стоит обратить внимание на пять моделей, стоимость которых в стране не изменилась. Об этом сообщают техноблогеры с портала «Палач».

В первую очередь поклонникам Apple в России посоветовали присмотреться к iPhone 13 на 256 ГБ по цене около 83 тыс. руб. Это модель с большим объемом памяти, мощным чипом, достойной камерой и отличным временем автономной работы, отметили блогеры.

Также стоит обратить внимание на iPhone 14 Pro на 256 ГБ за 111 тыс. руб.

«Это очень мощный аппарат, который останется актуальным еще долго, телефон будет работать максимально исправно не меньше 4-5 лет», — заверили авторы.

Бюджетный iPhone SE 2020 на 64 ГБ за 30 тыс. руб. подойдет тем пользователям, кому нужен простой и надежный телефон.

«Ценник в 30 тыс. считаем очень адекватным», — добавили блогеры.

iPhone 12 на 64 ГБ за 60 тыс. руб. — хороший вариант, так как iPhone 14 по факту почти не отличается от этой модели, уверены техноблогеры. По их словам, смартфон все еще уверенно будет работать, плюс у него имеется 5G на будущее.

iPhone 13 mini на 128 ГБ за 65,5 тыс. руб. стоит рассматривать тем, кто предпочитает миниатюрные телефоны.