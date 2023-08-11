Intel выпустит ультрабюджетный двухъядерный процессор

По имеющимся сведениям, компания Intel готовится представить новый процессор под названием «Intel 300». Ожидается, что это ультрабюджетный вариант с двумя ядрами.

Intel 300 станет преемником Pentium Gold G7400. Процессор 14-го поколения поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. При этом его технические характеристики: 2 ядра / 4 потока, 6 МБ кэш-памяти L3, базовая частота нового процессора будет увеличена с 3,7 ГГц до 3,9 ГГц, что ориентировано на сегмент без возможности турбонаддува, 46 Вт.

Предполагается, что анонс состоится в этом квартале, возможно, одновременно с обновлением Raptor Lake Refresh.