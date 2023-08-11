Солнечные вспышки самой высокой интенсивности (X-класса) вызвали отключение радио в США и Канаде. Грядущий пик активности Солнца может привести к нарушению работы GPS, спутников и энергосистем на всей планете. Об этом сообщает Business Insider.

5 и 7 августа 2023 года NASA зафиксировало мощные вспышки на правой стороне Солнца. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение Солнца нарушили работу радиосвязи на большей части территории США и Канады, сообщил физик Кит Стронг в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению NASA, вспышка, обрушившаяся на Землю 7 августа имела мощность X1,5. События X-класса являются наиболее интенсивными и могут подвергнуть астронавтов потенциально опасному излучению, а также повредить спутники.

В 2023 году астрономы зафиксировали больше вспышек класса X, чем в 2022. Это связано с тем, что приближается пик активности Солнца. Солнечные циклы обычно длятся около 11 лет, за это время звезда проходит через серию периодов высокой и низкой активности.

Новый пик активности ожидается в 2025 году, но увеличение количества солнечных пятен и частоты вспышек предполагает, что он может наступить раньше, в конце 2023 года. Последний солнечный максимум между 2012 и 2014 годами был относительно слабым по сравнению с типичными пиками активности.

Солнечное излучение может ионизировать частицы верхних слоев атмосферы, вызывая тем самым полярное сияние. В этой части Земли распространяются высокочастотные радиоволны, поэтому мощные вспышки приводят к ухудшению радиосигналов. Самая мощная вспышка 2023 года произошла в феврале, она относилась к классу X2,2 и привела к нарушению работы радио.