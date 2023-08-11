Генеральный директор X (бывшая Twitter) Линда Яккарино рассказала в интервью телеканалу CNBC о скором введении видеозвонков в соцсеть X. По её словам, пользователи «смогут совершать звонки в видеочате без необходимости сообщать свой номер телефона кому-либо на платформе».

По планам Илона Маска и Яккарино платформа X должна превратиться в «приложение для всего».

«Илон уже очень давно говорит об X как о приложении для всего на свете» — заявила Яккарино в интервью Саре Эйзен из CNBC.

Точной даты запуска видеозвонков в X пока не сообщалось.