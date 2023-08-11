В Албании нашли старейшую в Европе деревню на сваях

Археологи обнаружили на албанском берегу Охридского озера остатки поселения одного из самых ранних оседлых сообществ Европы. Дома на сваях были построены около 8000 лет назад.

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Радиоуглеродный анализ показал, что деревня существовала в 6000-5800 годах до нашей эры. Археологи признали ее старейшим поселением такого рода в Европе из всех известных. Она оказалась минимум на несколько столетий старше известных мест обитания людей в средиземноморском и альпийском регионах.

По мнению археологов, в поселении могли жить от 200 до 500 человек. Дома строили на сваях непосредственно в озере или в местах, которые регулярно заливало водой.

Новое исследование показало, что поселение было окружено тысячами заостренных досок, использовавшихся в качестве оборонительных баррикад. Чтобы построить такое заграждение, жителям пришлось вырубить лес. Ученые насчитали около ста тысяч шипов, вбитых в дно озера. Но остается неизвестным, от кого обитатели деревни защищались таким образом.

Также ученые не смогли сказать, почему люди решили строить дома на сваях. Судя по находкам, рыболовство не было основным источником их пропитания – они занимались сельским хозяйством и разводили домашних животных. По словам археологов, потребуются многолетние исследования, прежде чем на эти вопросы удастся найти ответы, сообщает AFP.