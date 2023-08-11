Источник опроверг информацию о блокировке сервисов Google в России

"Сложно понять ситуацию, поскольку Google не знает, какие две компании, по слухам, пострадали. Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что если какая-либо компания в мире нарушит наши условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", - рассказал собеседник агентства.