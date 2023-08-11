В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода

Фрагмент скелета обнаружили члены экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе, который расположен в Чебулинском муниципальном округе. Цивилев назвал это открытие настоящим прорывом в палеонтологии.

«Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад», — подчеркнул глава региона.

В дальнейших исследованиях останков примут участие ведущие палеонтологи страны. По предварительной оценке, динозавр был примерно 1 метр высотой и около 2 метров в длину с учетом хвоста. На данном этапе ученые считают, что ископаемые останки скорее всего принадлежали представителю семейства дромеозаврид.