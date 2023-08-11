Обнаружены следы крупнейшего метеоритного кратера на Земле

Австралийские ученые обнаружили следы крупнейшего на Земле метеоритного кратера. Он погребен под слоем пород в Новом Южном Уэльсе.

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По предварительным данным, диаметр структуры Дениликвин достигает 520 км. Это значительно превосходит размеры кратера Вредефорт в Южной Африке (300 км), который сейчас считается наиболее крупным из всех.

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Известно, что кратеры от ударов метеоритов на поверхности Земли постепенно исчезают. Причин тому несколько: эрозия, тектоника плит, скопления осадочных отложений.

Однако современные геофизические технологии позволяют обнаружить кратер, даже если он расположен глубоко под толщей пород. Новые данные позволят ученым лучше понять, как Земля эволюционировала на протяжении эпох и какие катастрофы на ней происходили.

Ученые также отметили, что можно искать не сами кратеры, а ударные выбросы – материалы, выброшенные с поверхности во время столкновения с астероидом. Анализ отложений показал, что интенсивная космическая «бомбардировка» Земли прекратилась около 3,2 млрд лет назад, хотя впоследствии периодически происходили катастрофы разной степени тяжести.

На Австралию и ее «предшественника» – суперконтинент Гондвана – метеориты падали весьма часто. На данный момент известно 38 подтвержденных и 43 потенциальных кратера.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса предположили, что магнитные структуры под впадиной Мюррей также представляют собой массивную подземную ударную структуру. Геофизические данные подтвердили наличие образования диаметром 520 км с характерным для метеоритных кратеров «куполом» в центре. Магнитные измерения указали на наличие «радиальных разломов»: трещин, которые лучами расходятся от центра удара.

Структура Дениликвин, вероятно, располагалась в восточной части Гондваны. Образовавший ее метеоритный удар мог произойти во время позднеордовикского массового вымирания и вызвать глобальное оледенение 445-443 миллиона лет назад. Во время этих катастрофических событий исчезло около 85% обитавших на планете видов.

Ученые отметили, что данные о кратере были собраны во время поверхностных исследований. Чтобы более точно датировать его, они намерены пробурить породу и взять керн для анализа, сообщает The Conversation.