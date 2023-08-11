Индийские коллеги поздравили Роскосмос с запуском станции "Луна-25"

Индийская организация космических исследований поздравила Роскосмос с успешным запуском автоматической станции "Луна-25".

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"Поздравляем Роскосмос с успешным запуском станции "Луна-25". Замечательно иметь еще одно место встречи в наших космических путешествиях. Желаем индийской миссии "Чандраян-3" и российской "Луна-25" достичь своих целей", - приводит слова представителей индийского космического агентства РИА Новости.

Сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Все прошло штатно. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

Посадка станции "Луна-25" на Южном Полюсе Луны ожидается 21 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов после успешного старта.

"Теперь будем ждать 21 число [августа], я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится", - сказал он на поздравлении боевого расчета.