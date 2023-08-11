Индийские коллеги поздравили Роскосмос с запуском станции "Луна-25"
Индийская организация космических исследований поздравила Роскосмос с успешным запуском автоматической станции "Луна-25".
"Поздравляем Роскосмос с успешным запуском станции "Луна-25". Замечательно иметь еще одно место встречи в наших космических путешествиях. Желаем индийской миссии "Чандраян-3" и российской "Луна-25" достичь своих целей", - приводит слова представителей индийского космического агентства РИА Новости.
Сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Все прошло штатно. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Посадка станции "Луна-25" на Южном Полюсе Луны ожидается 21 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов после успешного старта.
"Теперь будем ждать 21 число [августа], я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится", - сказал он на поздравлении боевого расчета.
Ранее Индия также запустила собственную автоматическую космическую станцию к Луне. Аппарат "Чандраян-3" вышел на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от естественного спутника Земли. Посадка спускаемого аппарата "Викрам" на поверхность Луны запланирована на 23 августа.