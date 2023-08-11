Пыль на МКС оказалась загрязнена ядовитыми химикатами

В научной фантастике космические станции часто выглядят блестящими и нетронутыми - идеально контролируемой средой, защищающей людей от сурового космоса. В действительности Международная космическая станция (МКС) заполняется пылью, и не космической, а бытовой.

© Unsplash

О том, как чешуйки кожи, ворсинки одежды и токсичные химикаты загрязняют воздух МКС, пишет журнал Astronomy со ссылкой на исследование британского химика-эколога из Бирмингемского университета Стюарта Харрада.

Видео дня

Анализ образцов, взятых с МКС, показал, что пыль на борту содержит несколько потенциально вредных химических веществ, в том числе так называемые «вечные химические вещества» - ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества).

Оказалось, что уровни содержания некоторых таких соединений на МКС выше, чем когда-либо фиксировалось в домашней пыли. Речь, в частности, идет о перфтороктановой кислоте, соединении, часто встречающемся в антипригарных и грязеотталкивающих продуктах, пищевой упаковке и огнетушащей пене. На космической станции уровень содержания кислоты составлял около 3,3 части на миллион; для сравнения, самый высокий уровень, обнаруженный в ходе обследования домов и детских садов в США в 2008 году составлял около двух частей на миллион.

Из-за потенциально катастрофических последствий пожара на борту воспламеняемости содержимого МКС уделяется очень пристальное внимание. Некоторые из найденных химикатов используются для огнезащитных материалов на борту станции. А высокие уровни перфтороктановой кислоты могут быть связаны с широким использованием гидроизоляционных обработок, которые предотвращают рост микробов на борту.

Одним из сюрпризов стало обнаружение в пыли на МКС класса соединений, называемых полихлорированными бифенилами (ПХБ). Их можно найти в старых домах, строительных герметиках и электрооборудовании, но они были запрещены в США в 1979 году. Более того, определенные типы ПХБ, найденные на МКС, необычны и неожиданны для земной пыли, заявили исследователи. Они подозревают, что они могли появиться в пыли из-за красителей и красящих пигментов, используемых на борту.

Хотя воздух на МКС постоянно фильтруется и рециркулирует несколько раз в час, исследователи не знают, сколько веществ удаляется в этом процессе. Сам по себе высокий уровень химических веществ на МКС может быть частично связан с более высоким уровнем ионизирующего излучения на орбите. Радиация ускоряет старение материалов на космической станции, разбивая пластик на микро- и нанопластики, которые плавают в условиях микрогравитации.