Биологи записали звуки нереста рыб груперов для их спасения от браконьеров

Ученые из Атлантического университета Флориды (FAU) нашли места нереста каменных окуней, записав звуки их ухаживаний и спаривания. Исследование опубликовано в журнале Fisheries Research.

© Газета.ru

Пару месяцев в году рыбы груперы (Epinephelidae) из семейства каменных окуней собираются сотнями и тысячами для спаривания. Это делает животных уязвимыми для случайного промысла и браконьерства. В новом исследовании ученые записали звуки ухаживания и спаривания рыб в трех морских районах у западного побережья Пуэрто-Рико. Они сосредоточились на двух видах: нассауских груперах (Epinephelus striatus) и черноперых груперах (Epinephelus guttatus).