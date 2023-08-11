YouTube запретит кликабельные ссылки в описаниях к видео

С 31 августа видеоплатформа YouTube ограничит активные ссылки, сделав их некликабельными при размещении в описаниях, комментариях и Shorts, сообщает портал The Geek.

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Команда YouTube объясняет такое изменение мерами противодействия распространению спама, мошенничества и фишинга среди пользователей. Однако, чтобы обеспечить владельцам каналов бесперебойную работу с ссылками, разработчики обещают представить новый и более безопасный способ использования ссылок до конца сентября.

При этом логично, что это приведет к некоторыми временным изъянам. Активные ссылки играют важную роль для создателей контента на YouTube, так как они позволяют направлять зрителей на партнерский материал или другие платформы социальных сетей.