С 31 августа YouTube запретит кликабельные ссылки в описаниях к видео
С 31 августа видеоплатформа YouTube ограничит активные ссылки, сделав их некликабельными при размещении в описаниях, комментариях и Shorts, сообщает портал The Geek.
Команда YouTube объясняет такое изменение мерами противодействия распространению спама, мошенничества и фишинга среди пользователей. Однако, чтобы обеспечить владельцам каналов бесперебойную работу с ссылками, разработчики обещают представить новый и более безопасный способ использования ссылок до конца сентября.
При этом логично, что это приведет к некоторыми временным изъянам. Активные ссылки играют важную роль для создателей контента на YouTube, так как они позволяют направлять зрителей на партнерский материал или другие платформы социальных сетей.
Напомним, что также ранее хостинг сообщил о возможности отключить все рекомендации.