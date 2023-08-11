Древнейший мох на планете может исчезнуть из-за изменения климата

Ученые из Фрайбургского университета выяснили, что самый древний и быстро развивающийся мох в мире возрастом 390 миллионов лет может не пережить изменение климата. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Мох Такакия (Takakia lepidozioides), появившийся 390 миллионов лет назад, обитает на ледяных скалах Тибетского нагорья, а также в Японии и США. В ходе десятилетнего проекта группа ученых поднялась на одни из самых высоких горных вершин в мире в Гималаях, чтобы найти растение, впервые расшифровать последовательность его ДНК и изучить, как изменение климата влияет на уникальный организм.

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Анализ генома показал, что Такакия — один из самых быстро развивающихся видов мхов из когда-либо изученных. Этот вид мха существовал уже 100 миллионов лет, когда под ним поднялись Гималаи, резко изменив среду обитания и заставив организм быстро адаптироваться, что он и сделал. Такакия особенно преуспела в восстановлении ДНК, поврежденной солнечным излучением, а также в противостоянии сильным метелям.

Анализ окружающей среды мха с помощью спутниковых данных о погоде и наблюдений за растением показал, что климат неуклонно теплеет, а ледники на горном плато быстро тают. Это приводит к тому, что сейчас мох подвергается более сильному ультрафиолетовому излучению, чем когда-либо прежде. Вероятно, Такакия развивается недостаточно быстро, чтобы пережить изменение климата. За период исследования популяция мха в Тибете ежегодно уменьшалась примерно на 1,6%. Скорее всего, через сто лет этого вида может не остаться на Земле.

«Наш прогноз показывает, что районы, подходящие для Такакии, сократятся до 1-1,5 тысяч квадратных километров во всем мире к концу XXI века. Мы пытаемся размножить некоторые растения в лаборатории, а затем пересадить их на наши экспериментальные участки в Тибете. После пяти лет непрерывных наблюдений было обнаружено, что некоторые пересаженные растения могут выживать и процветать, что может быть началом восстановления или, по крайней мере, отсрочки исчезновения популяций Такакия», — заявили ученые.

Хотя геном мха сильно изменился с течением времени, его строение почти не изменилось.