Раннюю сверхмассивную черную дыру объяснили прямым коллапсом облака газа

Группа астрономов обнаружила раннюю черную дыру, которая питает квазар UHZ1, находящийся на сопутствующем расстоянии 31,7 миллиарда лет. Результаты исследования, опубликованного в репозитории препринтов arXiv, поддерживают модель прямого коллапса облака из газа и пыли в черную дыру массой 100 тысяч солнц и более.

© NOIRLab / NSF / AURA /J. da Silva / physics.org

Судя по яркости UHZ1, она имеет массу около 40 миллионов солнц или, возможно, до 70 миллионов солнц. Квазар выглядит с Земли таким, каким он был в то время, когда Вселенной было всего 400 миллионов лет. Этот возраст соответствует концу космических темных веков, когда первые звезды только начинали формироваться.

Столь большую массу нельзя объяснить сценарием постепенного слияния черных дыр звездной массы. Эти черные дыры могли образоваться после взрыва первых массивных звезд во Вселенной, а затем время от времени сталкивались, формируя более массивные черные дыры. Однако на тот момент Вселенная была слишком молода, чтобы сверхмассивные черные дыры в ядрах квазаров успели образоваться.