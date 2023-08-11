Складной Xiaomi Mix Fold 3 оснастили крепким шарниром

Грядущий смартфон Xiaomi Mix Fold 3 со складным экраном вызвал дополнительный интерес сообщества, поскольку генеральный директор компании Лэй Цзюнь рассказал о его характеристиках в преддверии презентации, которая состоится 14 августа. Среди прочего он отметил его улучшенный шарнир.

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Отвечая на вопросы о дизайне, Лэй Цзюнь подчеркнул, что Mix Fold 3 будет оснащен инновационным шарниром Xiaomi DragonHinge, который представляет собой многоуровневую конструкцию, состоящую из 14 механизмов. В отличие от обычных шарниров, эта конструкция обеспечивает повышенную устойчивость к падениям, меняя при ударе контакт экрана с линейным на поверхностный, что предотвращает деформацию.

Кроме того, даже после 200 000 сгибаний Mix Fold 3 сохраняет исключительную гибкость, а увеличение складки составляет всего 10 микрометров.

Устройство оснащено 8,03-дюймовым внутренним 2K-дисплеем с пиковой яркостью 2600 нит.