«Известия»: в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре»

Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением отечественной операционной системы «Аврора».

Об этом пишет газета «Известия».

«Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации», — говорится в статье.

Отмечается, что пока речь идёт только о тестировании подобных гаджетов.

По данным газеты, в первое время пользователями аппаратов, вероятно, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совфеда.

В июне аппарат правительства России тестировал планшет от Yadro Kvadra-T.