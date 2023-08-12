Эксперт рассказал об опасных запросах смартфона

Во время установки любого приложения у пользователя смартфона часто запрашивают разрешения на запись аудио, отслеживание геопозиции. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью агентству « Прайм » рассказал об опасных запросах системы.

По его словам, при любых сомнениях и подозрениях нужно перестраховаться и выбрать аналог приложения с проверенной репутацией. Также Магомедов напомнил, что о пользователя возможность отказаться от запросов есть, но это может привести к некорректной работе приложения. К примеру, агрегатор такси не сможет предоставить клиенту услугу, если у него на гаджете отключена геолокация.