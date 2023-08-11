Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление

Автоматическая станция "Луна-25", запущенная в пятницу с космодрома Восточный, взята на управление. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Аппарат взят на управление", - сообщили в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.