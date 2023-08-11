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"Ведомости": Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

Мессенджер Telegram впервые вошел в топ-3 сервисов с наибольшим объемом трафика в России. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на представителей "Билайна", "Мегафона" и МТС.

"Ведомости": Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России
© Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

По словам представителя "Билайна", в июле 2023 года Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна". Мессенджер уступил лишь YouTube и расположенному на второй строчке VK. Источник отметил, что в сети оператора трафик Telegram рос с начала года. Также он сообщил, что рост трафика был зафиксирован после запуска формата сторис, но отметил, что "связан ли он именно со сторис или с информационным потреблением, сказать однозначно нельзя".

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