"Ведомости": Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

По словам представителя "Билайна", в июле 2023 года Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна". Мессенджер уступил лишь YouTube и расположенному на второй строчке VK. Источник отметил, что в сети оператора трафик Telegram рос с начала года. Также он сообщил, что рост трафика был зафиксирован после запуска формата сторис, но отметил, что "связан ли он именно со сторис или с информационным потреблением, сказать однозначно нельзя".