Politico: Россия дала старт новой космической гонке

Запуск Россией миссии «Луна-25» означает, что страна дала старт новой космической гонке. Об этом заявил автор книги о космической геополитике «Будущее географии» Тим Маршалл.
Таким образом Маршалл прокомментировал запуск Россией космического модуля «Луна-25». Эксперт отметил, что РФ не отправляла на естественный спутник Земли космические станции уже полвека.
В Китае также отмечали, что будут исследовать Луну. Согласно плану китайского космического ведомства, страна отправит на спутник Земли людей к 2030 году. В задачи их миссии входят исследования и технические испытания. Высадить космонавтов на Луну к этому сроку планируют также и в США.
Ранее Россия запустила космическую станцию «Луна-25». Задача миссии — поиск воды на Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.