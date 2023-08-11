Politico: Россия дала старт новой космической гонке

«Успешная высадка России и плодотворный год исследований ознаменуют большой шаг вперед в планах строительства лунной базы с Китаем к 2030-м годам. Если им это удастся, это станет огромным технологическим и научным достижением», — заявил Тим Маршалл, его слова приводит Politico .

В Китае также отмечали, что будут исследовать Луну. Согласно плану китайского космического ведомства, страна отправит на спутник Земли людей к 2030 году. В задачи их миссии входят исследования и технические испытания. Высадить космонавтов на Луну к этому сроку планируют также и в США.