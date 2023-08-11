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Politico: Россия дала старт новой космической гонке

Запуск Россией миссии «Луна-25» означает, что страна дала старт новой космической гонке. Об этом заявил автор книги о космической геополитике «Будущее географии» Тим Маршалл.

Politico: Россия дала старт новой космической гонке
© Роскосмос

«Успешная высадка России и плодотворный год исследований ознаменуют большой шаг вперед в планах строительства лунной базы с Китаем к 2030-м годам. Если им это удастся, это станет огромным технологическим и научным достижением», — заявил Тим Маршалл, его слова приводит Politico.

Таким образом Маршалл прокомментировал запуск Россией космического модуля «Луна-25». Эксперт отметил, что РФ не отправляла на естественный спутник Земли космические станции уже полвека.

В Китае также отмечали, что будут исследовать Луну. Согласно плану китайского космического ведомства, страна отправит на спутник Земли людей к 2030 году. В задачи их миссии входят исследования и технические испытания. Высадить космонавтов на Луну к этому сроку планируют также и в США.

Ступени ракеты спутника «Луна-25» обнаружены в Хабаровском крае

Ранее Россия запустила космическую станцию «Луна-25». Задача миссии — поиск воды на Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.

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