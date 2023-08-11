В Microsoft заявили о соблюдении санкций на фоне сообщений о непродлении лицензий в РФ

Корпорация Microsoft соблюдает западный санкционный режим в отношении РФ. Об этом представитель корпорации заявил корреспонденту ТАСС на просьбу прокомментировать данные о том, что Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям.

"Как мы заявляли ранее, мы приостановили все продажи новой продукции и услуг в России, а также многие другие аспекты нашего бизнеса, и мы соблюдаем санкции, введенные Евросоюзом, Великобританией и США", - говорится в заявлении представителя Microsoft.

Ранее информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщило со ссылкой на письмо технической поддержки Microsoft Online Services, что Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям. Все активные на эту дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить, отмечается в документе.