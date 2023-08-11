Ученые «очеловечили» печень мышей

Специалисты из Йельского университета модернизировали мышиную печень. Она поможет исследовать специфические для человека механизмы регулирования уровня холестерина и даже найти способы лечения хронических заболеваний органа. Работа опубликована в журнале Cell.

Хронические заболевания печени поражают более 1,5 миллиарда человек во всем мире. К таким состояниям относят алкогольную и неалкогольную болезнь печени, рак, вирусный гепатит (о нем мы уже рассказывали более подробно в нашем материале), фиброз и рак. Исследовать заболевания печени очень трудно на животных: например, у мышей этот орган выполняет совсем другие функции, поэтому не годится для модели.

Исследователи использовали стволовые клетки-предшественники, а также зрелые клетки гепатоциты из печени человека, чтобы создать полноценную человеческую печень в живой мышке. При этом, заявили ученые, клеточными функциями в печени-имитаторе можно управлять, например чтобы имитировать фиброз печени или неалкогольную жировую болезнь печени.

На этой гуманизированной модели ученые обнаружили, что основной обмен веществ в органе контролируется эндотелиальными клетками. Они выстилают кровеносные сосуды, которые питают печень, а еще вырабатывают сигнальную молекулу Wnt. Она регулирует транспорт холестерина в гепатоциты, где вырабатывается желчная кислота. Этот механизм отвечает за уровень холестерина в крови у человека.