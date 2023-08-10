Определено лучшее время для покупки iPhone 15

Поклонникам Apple стоит рассматривать покупку смартфонов серии iPhone 15 весной 2024 года, так как компания почти наверняка представит дополнительные опции и новый цвет корпуса. С таким советом выступил журналист 9to5Mac Зак Холл.

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«Если вы предпочитаете выжидательный подход к линейке iPhone 15, имеет смысл подумать об обновлении весной. Apple часто представляет дополнительный цвет iPhone примерно в марте или апреле», — отметил он.

Журналист добавил, что подождать с покупкой также имеет смысл из-за того, что новые смартфоны будут иметь разъем USB-C вместо Lightning. В связи с этим многим пользователям могут потребоваться новые аксессуары сразу после приобретения iPhone 15.

При этом журналист ожидает, что Apple прекратит продажу iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max вскоре после выхода iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Обладателям более старших моделей iPhone Холл посоветовал дождаться падения цен на iPhone 14 и iPhone 14 Plus в сентябре 2023 года.