В пятницу, 11 августа, в 02:10:57 (мск) с космодрома Восточный автоматическая межпланетарная станция "Луна-25" отправляется в полет к естественному спутнику Земли. Это первый подобный аппарат в истории современной России за последние почти полвека. Его задача - подтвердить наличие воды на Южном полюсе Луны и взять жидкость на анализ. Результаты исследования могут запустить новый виток колонизации спутника человеком. Несмотря то, что науке известно о "залежах" ледников на космическом соседе нашей планеты, ее количество, необходимое для людского поселения, пока не обнаружено. Но если таковые найдутся, то именно здесь. Полет аппарата к Луне займет около 10-12 дней.