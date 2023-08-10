Чат-бот GigaChat от Сбера стал доступен всем желающим

Сбер запустил своего нового чат-бота GigaChat, который теперь доступен абсолютно всем пользователям.

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Этот инновационный помощник создан на базе передовых технологий искусственного интеллекта и предназначен для общения в текстовом режиме.

GigaChat способен помогать пользователям в решении различных вопросов, связанных с услугами банка, а также предоставлять информацию по разнообразным запросам.

Благодаря сложным алгоритмам и большой базе данных, чат-бот может понимать естественный человеческий язык, что делает общение с ним максимально комфортным.

Для того чтобы начать диалог с GigaChat, пользователи могут просто зайти на официальный сайт Сбера или воспользоваться мобильным приложением. После этого достаточно ввести свой запрос, и чат-бот немедленно предоставит ответ или помощь.