Вирусолог оценил опасность нового омикрон-штамма коронавируса

Ученые в настоящее время не располагают данными о том, что вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 (Eris) является более опасным, чем предшествующие, рассказал в интервью порталу «Абзац» профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее в СМИ появились публикации о быстром распространении по планете нового варианта коронавируса. Кроме того, в ВОЗ заявили, что EG.5 отнесен к категории «вариантов, представляющих интерес».

Чепурнов заметил, что варианты омикрона, выявленные в 2022-2023 годах, особо не отличались друг от друга с точки зрения патогенности для человека.

«Пока нет данных, что новая версия более опасна», - отметил ученый.

Вместе с тем, пояснил Чепурнов, новые варианты вируса часто имеют небольшие преимущества перед прежними в скорости распространения.