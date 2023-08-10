Новые SSD начали массово выходить из строя

Журналисты технологических изданий пожаловались на массовый выход из строя внешних SSD от SanDisk. Об этом рассказали в том числе журналист The Verge Вьеран Павич и Джереми Грэй из портала PetaPixel.

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По словам Павича, он потерял 3 Тбайт данных из-за отказа диска SanDisk Extreme Pro. Накопитель был совершенно новым, полученным на замену вместо старого, который тоже вышел из строя, возмутился он.

Владеющая SanDisk компания Western Digital выпустила обновления прошивки для дисков, однако это не решило проблему со сбоем.

Грэй рассказал, что SanDisk Pro-G40, приобретенный им месяц назад, начал давать сбои во время работы видеоредактора DaVinci Resolve. По его словам, проблема исчезла только после отключения внешнего SSD от компьютера.