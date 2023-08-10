Ученые выявили продукты, которые нормализуют работу легких

Ученые из Университета Копенгагена установили, что включение в рацион брокколи, шпината, капусты и других листовых и зеленых овощей положительно влияет на здоровье легких и облегчает или предотвращает бронхиальную астму. Свое исследование они опубликовали в журнале ERJ Open Research.

По словам ученых, брокколи, шпинат, капуста богаты витамином группы K, недостаток в крови которого способствует плохому функционированию легких, развитию и осложнению бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, а также хрипами. Кроме того, это вещество играет роль в свертывании крови и помогает организму заживлять раны.