Приложение супермаркета с ИИ предложило клиентам приготовить смертельно опасный газ

Программа, созданная сетью Pak’n’Save, рекламировалась как способ творчески использовать остатки продуктов. Пользователям предлагается указать различные ингредиенты, которые есть дома, после чего нейросеть автоматически генерирует план питания или рецепты, давая веселые комментарии. Первоначально приложение привлекло внимание в социальных сетях некоторыми странными рецептами, в том числе овощным жаркое с печеньем Oreo.

Однако в последнее время приложение стало выдавать действительно странные и опасные рецепты. В одном из них пользователям предлагалось приготовить газообразный хлор, который смертельно опасен для человека. После жалоб руководство супермаркета проверило список предложений нейросети. Среди них оказались и другие невкусные или несъедобные блюда — бутерброды с «ядовитым хлебом», картофель, жареный на спиралях для отпугивания комаров, и прочие.