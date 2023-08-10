РКН призвал компании отказаться от VPN-сервисов с зарубежными серверами

Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям и предприятиям как можно быстрее перевести информационные системы на инфраструктуру внутри России . Об этом пишет Интерфакс , ссылаясь на ведомство.

Также там отметили, что использование VPN-сервисов, использующих зарубежные серверы несёт риски утечки данных. Роскомнадзор напомнил о законе «О связи», который гласит, что в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.