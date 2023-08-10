Активация одного гена вернула слух мышам

«Дегенеративные заболевания, включая прогрессирующую потерю слуха, часто считаются необратимыми, но мы показали, что по крайней мере один тип дисфункции внутреннего уха можно обратить вспять. Мы использовали генетический метод, чтобы просто показать возможность этого. Но положительные результаты могут привести к разработке генной терапии или лекарств для возращения слуха людям с аналогичным типом глухоты», — рассказала профессор сенсорных функций в Королевском колледже Лондона Карен Стил.