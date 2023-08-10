В Китае запустили пилотный завод по производству искусственного мяса

Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса. Об этом сообщает South China Morning Post.

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На предприятии установлен биореактор объемом в две тысячи литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции снизится до менее чем 100 долларов за килограмм при сохранении высокого качества.

Как рассказал гендиректор организации Ян Цзылян, опыт, полученный из пилотного производства, используют для запуска коммерческого производственного комплекса. Его запуск должен состояться к 2025 году. Ожидается, что на нем будут производить сотни тонн искусственного мяса ежегодно.