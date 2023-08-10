Блогер проверил ресурс новых складных смартфонов

YouTube-блогер под ником Mrkeybrd проверил ресурс новых складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

В ходе прямой трансляции участники команды YouTube-канала складывали и раскладывали экраны смартфонов. В эксперименте участвовали Samsung Galaxy Z Flip 5 и Motorola Razr 40 Ultra. По итогу трансляции, которая длилась несколько суток, оба девайса вышли из строя.

Блогер отметил, что аппарат от Motorola сломался раньше — его шарнир повредился через 126 266 циклов. Galaxy Z Flip 5 продержался дольше — конструкция вышла из строя лишь после 401 146 цикла складывания и раскладывания. Из этого специалист сделал вывод, что если устройства складывать около 100 раз в день, то ресурса шарнира Galaxy Z Flip 5 хватит на 10 лет, Razr 40 Ultra — 3,5 года.

Автор подчеркнул, что его эксперимент более приближен к реальным условиям использования, чем подобные проверки от производителей, которые тестировали аппараты с помощью роботизированного оборудования. Так, в ходе проверки блогер опускал устройства в воду, разбивал над дисплеем яйца и опускал девайсы в муку.