Стартовали продажи колонки «Яндекс Станция Макс» с Zigbee в новых цветах

Компания "Яндекс" запустила в продажу на российском рынке свою флагманскую умную колонку "Станция Макс" с Zigbee в новых цветах: зелёном, бежевом и графит. Чуть позже появится модель бирюзового цвета.

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Устройства уже доступны на маркетплейсах и в сетевых магазинах электроники и бытовой техники. Стоимость новинки - 33 990 рублей.

"Станция Макс" с Zigbee - самое мощное устройство в линейке продуктов "Яндекса".С её помощью можно слушать музыку, смотреть видео в 4К и общаться с голосовым помощником "Алисой". В колонке установлены пять динамиков общей мощностью 65 Вт и семь микрофонов: "Алиса" услышит команду даже из другой комнаты. На переднюю панель вынесен LED-экран. В спящем режиме показывается время, а когда играет музыка - эквалайзер.

Есть функция управления умным домом. Благодаря модулю Zigbee к колонке можно напрямую подключать множество устройств: датчики, лампочки, умные розетки и т.д. При объединении в одну систему получится автоматизировать работу умного дома. Например, чтобы свет в прихожей включался сам, когда кто-то входит и срабатывает датчик движения.