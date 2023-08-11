Россияне в ночь на 12 августа увидят один из самых мощных звездопадов года

Метеорный поток Персеиды, считающийся одним из самых мощных в году, достигнет пика активности в ночь с 11 на 12 августа. Астрономы ожидают около 100 "падающих звезд" в час, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (Санкт-Петербург) Николай Железнов.

Поток Персеиды наблюдается ежегодно с 14 июля по 1 сентября, период активности звездопада наступает в августе. Его источник - шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля.

"Максимум потока будет 11-12 августа. Это один из самых мощных потоков в году - порядка 100 метеоров в час можно будет наблюдать ночью. Более мощный <…> - это декабрьские Геминиды, но Персеиды считаются одним из самых популярных, потому что поток возникает в теплое время года и хорошо виден на темном небосводе", - сказал Железнов, добавив, что наблюдать звездопад можно практически всю ночь вне зависимости от точки на карте России.

"Главное, чтобы было ясное ночное небо", - добавил ученый.

В ночь пика количество вспышек в небе будет максимальным. В течение недели до и после этой даты метеоры также доступны для наблюдений, уточнили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. "Радиант Персеид (область вылета метеоров - прим. ТАСС) располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. В августе, вблизи полуночи, он находится на северо-востоке неба. Метеоры будут как бы вылетать из радианта, их можно наблюдать по всему небу", - сказали астрономы.

Слишком яркая полная Луна нередко мешает наблюдению звездопадов, засвечивая небо.