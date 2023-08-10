Жители Северного полушария смогут наблюдать звездопад Персеиды

По словам специалистов, с полуночи и до утра можно будет увидеть до 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту. В этом году условия для наблюдения звездопада благоприятны – Луна наблюдению метеоров мешать не будет, так как близка к новолунию. При этом нужно будет отъехать на 30 километров от населенных пунктов, а от мегаполисов – более чем на 100.