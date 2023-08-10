Пик самого яркого летнего звездопада Персеиды придется в ночь на 12 августа
Жители Северного полушария смогут наблюдать звездопад Персеиды – пик активности метеоров – в ночь на субботу, 12 августа, рассказали в Московском планетарии.
По словам специалистов, с полуночи и до утра можно будет увидеть до 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту. В этом году условия для наблюдения звездопада благоприятны – Луна наблюдению метеоров мешать не будет, так как близка к новолунию. При этом нужно будет отъехать на 30 километров от населенных пунктов, а от мегаполисов – более чем на 100.
Созвездие Персей в полночь расположится в северо-восточной части неба. К утру он поднимается очень высоко, почти к зениту. В результате, по словам ученых, «падающие звезды» будут видны по всему небосводу.
Метеорный поток представляет собой частицы кометного хвоста. Они попадают в земную атмосферу со скоростью 150 тысяч километров в час и сгорают.