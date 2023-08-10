«Яндекс» покажет причины повышенных цен на самокаты

Сервис Яндекс Go объяснил, как рассчитывается стоимость поездки при аренде самоката.

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На стоимость влияет спрос и некоторые нюансы — цена старта и тип страховки. Чтобы узнать спрос на момент аренды, нужно выбрать самокат на парковке и нажать на значок Индекса спроса в левом верхнем углу экрана мобильного приложения. Причём цена на аренду самоката может меняться в одном и том же городе и даже районе: стоимость поездки формирует специальный алгоритм, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Если в районе рядом с пользователем много доступных для аренды самокатов, но желающих покататься мало, тогда стоимость каждой минуты аренды будет стандартной или ниже. Если же спрос высокий, а заряженных и готовых к поездке самокатов рядом нет, цена может повышаться. В таком случае можно найти самокаты на другой парковке, чтобы начать поездку из другой точки. Это нужно для более равномерного распределения самокатов по городу.

Но не только спрос влияет на конечную стоимость. Цена также зависит от стоимости старта и минуты в поездке и захочет ли пользователь включить расширенную страховку или будет достаточно базовой.

Кроме того, чтобы аренда самоката была более выгодной, появилась новая опция «Пакет минут» — на 60, 100 или 200 минут. Если купить пакет, стоимость каждой минуты будет ниже, выгода составит до 40% по сравнению с тарифом «Поминутный». К тому же в стоимость пакета по умолчанию включена расширенная страховка.

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